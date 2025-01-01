फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Pickup truck collides with bus on Purvanchal Expressway; driver injured.

Amethi News: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस से भिड़ी पिकअप, चालक घायल

Mon, 14 Sep 2026 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 14 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Pickup truck collides with bus on Purvanchal Expressway; driver injured.
 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाजार शुकुल में भाले का पुरवा के पास हुए सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस
अमेठी सिटी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाजारशुकुल में किमी संख्या 62 स्थित भाले का पुरवा के पास शनिवार रात पीली पट्टी में खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार पिकअप भिड़ गई। हादसे में पिकअप चालक राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार पांच यात्री सुरक्षित रहे। उन्हें दूसरे वाहन से गंतव्य के लिए भेजा गया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार बिहार के सिवान जिले के गोठानी के हरपुर गांव निवासी विश्व बिहारी दोहरीघाट डिपो की बस लेकर जा रहे थे। यात्रियों को लघुशंका कराने के लिए बस एक्सप्रेसवे की पीली पट्टी में खड़ी की गई थी। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप बस के पिछले हिस्से से भिड़ गई। लखनऊ के बिजनौर स्थित परिवार पश्चिम निवासी चालक राहुल घायल हो गए।
विज्ञापन


सहायक सुरक्षा अधिकारी बृजपाल कनौजिया पेट्रोलिंग वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से घायल को सीएचसी शुकुलबाजार भेजा गया। हाइड्रा से पिकअप हटाकर ऊंचगांव टोल प्लाजा पर खड़ा कराया गया। एसओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि घायल चालक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed