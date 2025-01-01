Amethi News: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस से भिड़ी पिकअप, चालक घायल

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जानकारी के अनुसार बिहार के सिवान जिले के गोठानी के हरपुर गांव निवासी विश्व बिहारी दोहरीघाट डिपो की बस लेकर जा रहे थे। यात्रियों को लघुशंका कराने के लिए बस एक्सप्रेसवे की पीली पट्टी में खड़ी की गई थी। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप बस के पिछले हिस्से से भिड़ गई। लखनऊ के बिजनौर स्थित परिवार पश्चिम निवासी चालक राहुल घायल हो गए। विज्ञापन



सहायक सुरक्षा अधिकारी बृजपाल कनौजिया पेट्रोलिंग वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से घायल को सीएचसी शुकुलबाजार भेजा गया। हाइड्रा से पिकअप हटाकर ऊंचगांव टोल प्लाजा पर खड़ा कराया गया। एसओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि घायल चालक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बिहार के सिवान जिले के गोठानी के हरपुर गांव निवासी विश्व बिहारी दोहरीघाट डिपो की बस लेकर जा रहे थे। यात्रियों को लघुशंका कराने के लिए बस एक्सप्रेसवे की पीली पट्टी में खड़ी की गई थी। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप बस के पिछले हिस्से से भिड़ गई। लखनऊ के बिजनौर स्थित परिवार पश्चिम निवासी चालक राहुल घायल हो गए।सहायक सुरक्षा अधिकारी बृजपाल कनौजिया पेट्रोलिंग वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से घायल को सीएचसी शुकुलबाजार भेजा गया। हाइड्रा से पिकअप हटाकर ऊंचगांव टोल प्लाजा पर खड़ा कराया गया। एसओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि घायल चालक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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अमेठी सिटी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाजारशुकुल में किमी संख्या 62 स्थित भाले का पुरवा के पास शनिवार रात पीली पट्टी में खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार पिकअप भिड़ गई। हादसे में पिकअप चालक राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार पांच यात्री सुरक्षित रहे। उन्हें दूसरे वाहन से गंतव्य के लिए भेजा गया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया।