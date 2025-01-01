Amethi News: कमजोर शरीर को ताकत दे रही फिजियोथेरेपी

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जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट राम सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि हर मरीज की समस्या और शारीरिक क्षमता के अनुसार उपचार की योजना तैयार की जाती है। इसमें मांसपेशियों की कसरत, जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाने और शरीर की गतिविधियों को बेहतर करने वाले अभ्यास कराए जाते हैं। नियमित अभ्यास से प्रभावित अंग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे मरीज धीरे-धीरे रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम हो सकते हैं।दुर्घटना या सर्जरी के बाद कई मरीजों के हाथ-पैर की गति सीमित हो जाती है। ऐसे मरीजों के पुनर्वास में फिजियोथेरेपी उपयोगी है। घुटने, कंधे, कमर और गर्दन के दर्द में विशेषज्ञ की सलाह से किए गए अभ्यास जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाने में सहायक होते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने या शारीरिक गतिविधि कम होने से कमजोर हुई मांसपेशियों को मजबूत करने में भी नियमित व्यायाम मदद करता है।बुजुर्गों में शरीर का संतुलन और चलने-फिरने की क्षमता बनाए रखने में भी फिजियोथेरेपी मददगार है। खिलाड़ियों को चोट के बाद खेल गतिविधियों में लौटने, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और शरीर का संतुलन बेहतर करने में इसका लाभ मिलता है। मरीज की स्थिति के अनुसार व्यायाम की अवधि और तीव्रता तय की जाती है। जल्दबाजी में अधिक व्यायाम करने से बचने की सलाह दी जाती है।फिजियोथेरेपी से ये फायदेदर्द कम करने, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार, जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाने, शरीर का संतुलन बेहतर करने और चोट-सर्जरी के बाद पुनर्वास में मदद मिलती है। रोजमर्रा के कामों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में भी यह सहायक है।इन लोगों को अधिक जरूरतचोट या दुर्घटना के बाद पुनर्वास करा रहे मरीज, सर्जरी के बाद कमजोरी से जूझ रहे लोग, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से परेशान मरीज, बुजुर्ग और खिलाड़ी फिजियोथेरेपी से लाभ ले सकते हैं। उपचार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार कराना जरूरी है।