Amethi News: बैंक मैनेजर समेत तीन के खिलाफ एफआईआर का आदेश

विज्ञापन

जामों के संभई गांव निवासी अमरेश कुमार ने अदालत में अर्जी देकर प्राथमिकी दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। आरोप है कि जनवरी 2024 में वह कंचन मठिया गांव निवासी सगे भाइयों रोहित गिरी और मोहित गिरी के यहां मकान निर्माण में मजदूरी कर रहे थे। इस दौरान दोनों भाई उसे सरकारी योजना का लाभ दिलाने की बात कहकर आधार कार्ड और फोटो ले गए।अमरेश का आरोप है कि दस्तावेज का इस्तेमाल कर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हारीमऊ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से उसके नाम पर गलत तरीके से पशु ऋण करा दिया गया। ऋण की राशि भी दोनों भाइयों ने कथित रूप से अपने पास रख ली। मामला तब सामने आया जब 12 मई को बैंक की हारीमऊ शाखा से अमरेश के पास 1,24,438.50 रुपये का वसूली नोटिस पहुंचा। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया।