फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Number of patients rises due to change in weather.

Amethi News: मौसम में बदलाव से बढ़े मरीज

Tue, 06 Oct 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 06 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Number of patients rises due to change in weather.
गौरीगंज ​स्थित जिला चिकित्सालय में इलाज करते चिकित्सक। संवाद
अमेठी सिटी। बदलते मौसम के बीच सोमवार को संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई। इनमें 600 से अधिक मरीज बुखार, 200 सर्दी-जुकाम और लगभग 150 मरीज पेट दर्द, दस्त व उल्टी की शिकायत लेकर पहुंचे। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर, चिकित्सकों के कक्ष, दवा काउंटर और पैथोलॉजी के बाहर मरीजों की कतार लगी रही।
विज्ञापन


11:50 बजे पंजीकरण काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्ष तक मरीज और उनके परिजन बारी का इंतजार करते दिखे। दवा काउंटर पर भी भीड़ रही। पैथोलॉजी के बाहर जांच के लिए मरीज कतार में खड़े थे। बच्चों को लेकर पहुंचे अभिभावकों को भी इंतजार करना पड़ा।
विज्ञापन

रामकली ने बताया कि बेटे को दो दिन से बुखार और कमजोरी है। परचा बनवाने के बाद चिकित्सक को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ा। राजेश ने बताया कि बारिश में भीगने के बाद तेज बुखार आया। सुबह अस्पताल पहुंचकर पंजीकरण कराया और चिकित्सक को दिखाने की बारी का इंतजार कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीमा ने बताया कि बेटी को उल्टी-दस्त की शिकायत है। जांच कराने के बाद चिकित्सक को दिखाने के लिए कतार में लगी हैं। मोहनलाल ने बताया कि कई दिन से सर्दी-जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला, इसलिए जिला अस्पताल आए हैं।
फिजिशियन डॉ. शुभम पांडेय ने बताया कि बदलते मौसम में बुखार, सर्दी-जुकाम और पेट संबंधी दिक्कतों के मरीज बढ़ रहे हैं। साफ पानी पीने, ताजा भोजन करने और चिकित्सकीय सलाह के बिना दवा नहीं लेने की जरूरत है।


सीएमएस डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद अस्पताल में जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं। ओपीडी में मरीजों को चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उपचार दिया जा रहा है। लोगों से सफाई रखने और दूषित पानी व खुले में रखे खाद्य पदार्थों से बचने की अपील की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed