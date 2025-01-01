Amethi News: नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

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प्रदेश अध्यक्ष डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि चिकित्सकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघ मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा। समयबद्ध पदोन्नति और नई नियमावली लागू कराने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सकों से जुड़े विषयों को शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ उनके हितों के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी के साथ काम करने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। चिकित्सकों ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही। सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान एसीएमओ डॉ. पीके उपाध्याय, डॉ. प्रदीप तिवारी, डॉ. राजीव सौरभ, डॉ. पीतांबर कनौजिया आदि मौजूद रहे।