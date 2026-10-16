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Amethi News: वाहन की चपेट में आई बाइक, महिला की मौत, बेटा व देवर घायल

Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
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Motorcycle struck by a vehicle; woman dies, son and brother-in-law injured
जामों के गोरियाबाद गांव में गमगीन मृतक के परिजन। स्रोत: ग्रामीण
अमेठी सिटी। टांडा-बांदा हाईवे पर बुधवार रात जायस कस्बे के जगदीशपुर मोड़ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में उनका बेटा और देवर घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में रायबरेली स्थित एम्स रेफर किया गया है। महिला की मौत से परिवार में मातम पसरा है।
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परिजनों के अनुसार जामों के गोरियाबाद निवासी आयशा बानो (57) बुधवार रात अपने बेटे जावेद (19) और देवर हसन रजा (45) के साथ बाइक से जायस के बेहटा बख्शी का पुरवा स्थित रिश्तेदार के घर जा रही थीं। तीनों टांडा-बांदा हाईवे पर जायस कस्बे के जगदीशपुर मोड़ पर पहुंचे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया।
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हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग निकला। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को सीएचसी फुरसतगंज पहुंचाया और परिजनों व पुलिस को घटना की जानकारी दी। अस्पताल में चिकित्सकों ने आयशा बानो को मृत घोषित कर दिया। वहीं जावेद और हसन रजा की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रायबरेली स्थित एम्स रेफर कर दिया गया।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर तीन लोग सवार थे और चालक ने हेलमेट पहन रखा था। मोड़ पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में बाइक आ गई। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

आयशा बानो की मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनकी बेटियां शमा बानो, कमरून निशा, समीरून निशा, रुकसाना और नफीसा मां को याद कर बिलख रही हैं। बेटे इजराइल और असलम भी गमगीन हैं। घर पर रिश्तेदारों और परिचितों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने में जुटे रहे।
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