Amethi News: आचरण व कर्म से होती है व्यक्ति की पहचान

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प्रवाचक ने कथा के माध्यम से समझाया कि दूसरों के दुख को समझना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। परिवार में प्रेम और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। किसी की परेशानी में साथ देना और सामर्थ्य के अनुसार मदद करना मानवीयता का परिचय है।उन्होंने कहा कि क्रोध, अहंकार और लालच कई बार व्यक्ति को सही निर्णय लेने से रोकते हैं। ऐसे में संयम और विनम्रता के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपने व्यवहार पर विचार करना और गलतियों को सुधारना व्यक्ति को बेहतर बनाता है। इस मौके पर संतबक्श सिंह, लालजी सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, शंकर सोनी और शिवनारायण कनौजिया आदि मौजूद रहे।