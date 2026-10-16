Amethi News: दौड़ में आशतेंद्र और सलोनी अव्वल

विज्ञापन

100 मीटर दौड़ के बालिका वर्ग में सलोनी प्रथम, दूसरी सलोनी द्वितीय और विदा बानो तृतीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में आशतेंद्र ने पहला, आदर्श ने दूसरा और सत्यम ने तीसरा स्थान हासिल किया। रस्सी कूद के बालिका वर्ग में सलोनी, दूसरी सलोनी और विदा बानो क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में आदर्श प्रथम, आशतेंद्र द्वितीय और अर्पित तृतीय स्थान पर रहे।रस्साकशी के बालिका वर्ग में सलोनी, दूसरी सलोनी, विदा बानो, खुशबू और काजल की टीम विजेता बनी। बालक वर्ग में आदर्श, दिवाकर, सुधीर, सत्यम, अर्जुन, श्लोक, शुबहान और दीपक की टीम ने जीत दर्ज की। प्रधानाचार्य समरजीत यादव ने विद्यार्थियों को नियमित खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।