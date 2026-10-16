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Amethi News: दौड़ में आशतेंद्र और सलोनी अव्वल

Fri, 16 Oct 2026 01:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 16 Oct 2026 01:26 AM IST
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Ashatendra and Saloni finish first in the race
राजकीय हाई स्कूल सेमरौता में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान दौड़ लगाते विद्यार्थी। स्रोत: विद्यालय
अमेठी सिटी। मिशन प्रबोधन के तहत बृहस्पतिवार को राजकीय हाईस्कूल सेमरौता में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 100 मीटर दौड़, रस्सी कूद और रस्साकशी में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।
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100 मीटर दौड़ के बालिका वर्ग में सलोनी प्रथम, दूसरी सलोनी द्वितीय और विदा बानो तृतीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में आशतेंद्र ने पहला, आदर्श ने दूसरा और सत्यम ने तीसरा स्थान हासिल किया। रस्सी कूद के बालिका वर्ग में सलोनी, दूसरी सलोनी और विदा बानो क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में आदर्श प्रथम, आशतेंद्र द्वितीय और अर्पित तृतीय स्थान पर रहे।
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रस्साकशी के बालिका वर्ग में सलोनी, दूसरी सलोनी, विदा बानो, खुशबू और काजल की टीम विजेता बनी। बालक वर्ग में आदर्श, दिवाकर, सुधीर, सत्यम, अर्जुन, श्लोक, शुबहान और दीपक की टीम ने जीत दर्ज की। प्रधानाचार्य समरजीत यादव ने विद्यार्थियों को नियमित खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
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