Amethi News: घर के सामने खेलते समय मासूम लापता

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सोनू के मुताबिक उनका भांजा अनस एक सप्ताह पहले अपनी मां के साथ विंध्याचल से ननिहाल आया था। सोमवार सुबह वह घर के सामने खेल रहा था। कुछ देर बाद नजर पड़ी तो अनस वहां नहीं था। आसपास और मोहल्ले में तलाश की गई, मगर उसका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।पुलिस ने आसपास के रास्तों, कुआं और तालाब के आसपास भी छानबीन कराई। तालाब में बच्चे के गिरने की आशंका पर स्थानीय गोताखोरों ने तलाश की। तालाब के आसपास रोशनी की व्यवस्था भी कराई गई। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मासूम की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है।अनस के लापता होने के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता मुजीब भी बेटे की तलाश में जुटे हैं। परिवार के अन्य सदस्य आसपास के क्षेत्रों में बच्चे को खोज रहे हैं। मुजीब के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा अल्तमस, दूसरा अहद और सबसे छोटा अनस है। परिवार के लोग अनस के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं।