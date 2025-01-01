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Amethi News: दीपों की रोशनी से जगमगाए घर-आंगन

Wed, 11 Nov 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 11 Nov 2026 12:24 AM IST
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Homes and courtyards illuminated by the light of lamps
 सिंहपुर के सेमरौता में दिवाली पर फुलझड़ी जलाती महिलाएं। -संवाद
अमेठी सिटी। दिवाली पर रविवार शाम ढलते ही जिलेभर में रोशनी का उत्सव शुरू हो गया। घरों की चौखट से लेकर छतों और आंगन तक दीपों की कतारें सज गईं। रंग-बिरंगी झालरों की रोशनी से मकान जगमगा उठे। कहीं फूलों से सजे दरवाजे नजर आए तो कहीं आकर्षक रंगोलियों ने त्योहार की रौनक बढ़ाई। शाम होते ही दीपों की लौ से घर-आंगन रोशन हो उठे।
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गणेश-लक्ष्मी पूजन के बाद लोगों ने दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ तो आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से चमक उठा। दिवाली की तैयारियां सुबह से ही घरों में दिखाई देने लगी थीं। महिलाओं ने सफाई के बाद दरवाजों पर बंदनवार लगाए। आंगन और चौखट पर रंगोली सजाई गई।
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बच्चों ने भी घरों को सजाने में परिवार के सदस्यों का हाथ बंटाया। शाम होते ही घरों की बालकनी, छत और मुख्य दरवाजों पर लगी झालरें जगमगाने लगीं। मिट्टी के दीयों में तेल और बाती डालकर उन्हें घरों के बाहर, तुलसी चौरे और छतों पर सजाया गया।
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शुभ मुहूर्त में परिवार के सदस्यों ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की। फल, फूल, मिठाई और पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर पर्व की बधाई दी। बच्चों और युवाओं में नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाने का उत्साह दिखा।

पूजन के बाद घरों के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई। बच्चों ने फुलझड़ी, अनार और चकरी जलाकर खुशियां मनाईं। युवाओं ने पटाखे चलाए तो आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी फैल गई। कई जगह छोटे पैराशूट भी उड़ाए गए। उनकी रोशनी देखकर बच्चे उत्साहित नजर आए। देर रात तक पटाखों की आवाज गूंजती रही।

ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में भी दीपावली की रौनक छाई रही। मंदिरों में दीप जलाकर पूजा की गई। घरों में बने पकवान और मिठाइयां बांटकर लोगों ने पर्व की खुशियां साझा कीं। हर तरफ दीपों की चमक और आतिशबाजी के बीच दीपावली का उल्लास दिखाई दिया।
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