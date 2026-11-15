Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Farmer dies after being struck by a train

Amethi News: ट्रेन की चपेट में आकर किसान की मौत

Sun, 15 Nov 2026 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 15 Nov 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Farmer dies after being struck by a train
अमेठी सिटी। लखनऊ-सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर महुआबोझ रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। कमरौली के पलिया पश्चिम गांव निवासी प्रेमशंकर (55) खेत जाने के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन


रंजीत कुमार के मुताबिक उनके चाचा प्रेमशंकर खेती-किसानी करते थे। शनिवार सुबह शौच के लिए खेत जाने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान पता चला कि महुआबोझ रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ट्रैक पार करते समय एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। परिजन मौके पर पहुंचे तो शव प्रेमशंकर का निकला।
विज्ञापन


प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रेमशंकर रेल ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई। चालक ने हॉर्न बजाकर उन्हें सचेत करने का प्रयास किया, मगर वह जल्दबाजी में ट्रैक पार करते रहे और ट्रेन की चपेट में आ गए। गेटमैन की सूचना पर पहुंचे एसओ मुकेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही से ट्रैक पार करने के दौरान हादसा होने की बात सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन



पति को पुकारकर बिलखती रही पत्नी
प्रेमशंकर की मौत के बाद पत्नी जगपता का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार पति को पुकारकर बिलखती रहीं। यह देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। बेटियां मीना और सीमा पिता की मौत से बदहवास हैं। बेटे दीपक, प्रदीप और कुलदीप सूरत में रहते हैं। पिता की मौत की खबर मिलने पर वे घर के लिए रवाना हो गए। रिश्तेदार और ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed