Amethi News: भूमि विवाद में किसान की पीटकर हत्या

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कन्हैयालाल की बहू खुशबू वर्मा के मुताबिक, चार लोग उनके घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने कन्हैयालाल, संतोष और कमला देवी को लाठी-डंडों से पीटा। घर में तोड़फोड़ करने के साथ बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच भूमि विवाद को लेकर काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। मंगलवार को रास्ते में खूंटा लगाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। इसमें कन्हैयालाल, उनकी पत्नी और बेटा घायल हो गए। आसपास के लोगों को आता देख हमलावर भाग निकले।सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई। वहां चिकित्सकों ने कन्हैयालाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों अभय शुक्ला, विपुल शुक्ला, संजय शुक्ला और महेंद्र शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। गांव में पुलिस और राजस्व टीम तैनात है। क्षेत्राधिकारी श्वेत भास्कर ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। सात टीमें गठित की गई हैं।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालकन्हैयालाल की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पत्नी कमला देवी पति को याद कर बार-बार बेसुध हो जा रही हैं। बहू खुशबू के सामने एक ओर ससुर की मौत का दुख है तो दूसरी ओर घायल पति संतोष की चिंता। बेटी अंतिमा और बेटा वीर बहादुर भी पिता को याद कर रोते रह। परिवार के दो बेटे कृष्णलाल और शेर बहादुर घर से बाहर हैं। उनके लौटने के बाद अंतिम संस्कार किए जाने की बात कही गई है।छह महीने से चल रहा था जमीन का विवादकन्हैयालाल के परिवार और दूसरे पक्ष के बीच जमीन को लेकर छह महीने से विवाद चल रहा था। परिजनों के मुताबिक, कन्हैयालाल के भाइयों ने एक जमीन का बैनामा कराया था। इसके बाद कब्जेदारी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। तीन नवंबर को जमीन की पैमाइश हुई थी। इसके बाद पत्थरनसब की कार्रवाई होनी थी, जो नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बावजूद राजस्व कर्मियों ने कार्रवाई नहीं की।एसडीएम बोले, तीन नवंबर को करा दी गई थी पत्थरनसबएसडीएम अभिनीत कुमार ने बताया कि 15 अक्तूबर को कन्हैयालाल ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। इसके बाद टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच में पता चला कि वर्ष 2017 में पत्थरनसब की कार्रवाई हो चुकी थी। इस संबंध में न्यायालय में विपक्षी की ओर से दायर वाद भी खारिज हो गया था। तीन नवंबर को राजस्व टीम ने पुलिस बल के साथ दोबारा पत्थरनसब की कार्रवाई पूरी कराई थी। जिस जमीन को लेकर विवाद की बात कही जा रही है, उससे जुड़ी कोई शिकायत लंबित नहीं है और न ही कोई कार्रवाई बाकी है।