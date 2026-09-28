Amethi News: बिजली के खंभे टूटे, फीडर बदहाल, संकट बरकरार

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तीन दिन में पेड़ गिरने और तेज हवा से बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा। 12 से अधिक ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। शुकुलपुर उपकेंद्र के तारापुर गांव में टूटे आठ पोल में छह को रविवार शाम तक बदल दिया गया। तिलोई खंड में मोहनगंज और तिलोई उपकेंद्र चालू हो गए हैं, जबकि सेमरौता और फुरसतगंज में करीब 60 पोल लगाए जाने बाकी हैं। गौरीगंज खंड में मुसाफिरखाना उपकेंद्र की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन पिंडारा फीडर की लाइन क्षतिग्रस्त है। पनियार पावर हाउस में मरम्मत चल रही है। पश्चिम दुआरा गांव का ट्रांसफार्मर छह फीट पानी में डूबा है। जगदीशपुर खंड में 60 से अधिक पोल बदले जाने बाकी हैं।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सभी उपकेंद्रों की आपूर्ति बहाल है। फीडर और लाइनों की मरम्मत जारी है। एक-दो दिन में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।38 घंटे बिजली संकट से एक लाख लोग परेशानशाहगढ़। पनियार पावर हाउस की आपूर्ति शुक्रवार रात नौ बजे बंद हुई। करीब 38 घंटे बाद रविवार सुबह 11:20 बजे बिजली आई, लेकिन एक घंटे में तीन बार कटौती के बाद फिर आपूर्ति बंद हो गई। इससे 20 गांवों के करीब एक लाख लोग प्रभावित रहे। जल जीवन मिशन की पानी आपूर्ति और बाजार व सरकारी कार्यालयों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। अवर अभियंता सुभाष ने बताया कि एचटी लाइन का फॉल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल की गई है।