Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:0 बजे। सैठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। तिलोई के रतवापुर गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के रामपुर टेढई गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। भाले सुल्तान के शादीपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन्हौंना उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

जन आरोग्य मेला