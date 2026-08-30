Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:0 बजे। सैठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के खैरातपुर गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के धौरहरा गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के पूरे शुक्लन गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।







शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। जायस के बहादुरपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेटुआ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

जन आरोग्य मेला