Amethi News: करंट लगने से महिला की जान गई

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परिजनों के मुताबिक शांति देवी घर में काम कर रही थीं। इसी दौरान घर के भीतर खींचे गए बिजली के तार में करंट उतर आया। पास में लगे लोहे के दरवाजे में भी करंट आ गया। दरवाजा छूते ही शांति देवी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं। शांति देवी की चीख सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बंद कराई।इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शांति देवी की मौत के बाद बेटियों गीत कुमारी, मुस्कान कुमारी, राधा कुमारी उर्फ नेहा, जाह्नवी कुमारी और मानवी कुमारी समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। पति हरिशचंद्र पासी गमगीन हैं। परिजनों के मुताबिक परिवार की सबसे छोटी बेटी अभी महज एक माह की है।परिजनों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला इत्तफाकिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।