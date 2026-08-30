Amethi News: स्टेडियम ट्रेनिंग टीम बनी चैंपियन

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प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि फूलचंद कश्यप, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं अंतरराष्ट्रीय निर्णायक दीपक कुमार हलदर और उपक्रीड़ाधिकारी अरविंद सिंह कुशवाहा ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर स्टेडियम ट्रेनिंग और माइंड पब्लिक स्कूल की टीम फाइनल में पहुंची थी।जूनियर बालक-बालिका वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभा दिखाई। बालिका वर्ग में 49 किलो में ऋतु सिंह, 69 किलो में पूनम यादव और 69 किलो से अधिक में तविष्का कलेनिया प्रथम रहीं। बालक वर्ग में 45 किलो में अयान खान, 56 किलो में पवन कुमार और 56 किलो से अधिक में शुभम भट्ट ने पहला स्थान हासिल किया।समापन समारोह में अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कोमल खान और राष्ट्रीय पदक विजेता प्रियंका ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।