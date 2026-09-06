Amethi News: 18 घंटे बाद मिला नाले में कूदे युवक का शव

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स्थानीय लोगों ने एक युवक को पुल से नाले में कूदते देखने की बात पुलिस को बताई थी। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तलाश शुरू की थी। अनिल बुधवार से घर से लापता था। परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे। बृहस्पतिवार को पुल पर मोबाइल और चप्पल मिलने के बाद परिजनों ने उसके नाले में कूदने की आशंका जताई।सूचना पर जामों पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। कई घंटे की तलाश के बाद भी सफलता नहीं मिली तो अयोध्या से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने देर शाम तक नाले में तलाश की। शुक्रवार सुबह दोबारा तलाशी अभियान चलाया गया।इसी दौरान घटनास्थल से करीब दो किमी दूर गूंगेमऊ के पास नहर में अनिल का शव मिला। पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि युवक के नाले में कूदने के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से घटना को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है।