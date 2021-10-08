Amethi News: कार की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत

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जगदीशपुर के दक्खिनगांव निवासी राजेंद्र अपने दोस्त बृजेश के साथ बाइक से गौरीगंज से घर लौट रहे थे। मऊ गांव के पास सामने से आई कार ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और घटना की जानकारी पुलिस व परिजनों को दी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया।बृजेश की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रायबरेली रेफर किया गया है। राजेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से कार और चालक की पहचान हुई है।उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजेंद्र ने हेलमेट पहन रखा था। हादसे में सड़क पर घिसटने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हुई।