फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Amethi: Revenue inspector arrested while accepting a bribe of ten thousand rupees

अमेठी: दस हजार रुपये की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, मिठाई की दुकान पर एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

Tue, 03 Nov 2026 04:41 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी
अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 03 Nov 2026 04:41 PM IST
सार

अमेठी में एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उसने काम कराने के एवज में मिठाई की दुकान में पैसे देने के लिए युवक को बुलाया था।

विज्ञापन
Amethi: Revenue inspector arrested while accepting a bribe of ten thousand rupees
रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ राजस्व निरीक्षक। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेठी के बाजार शुकुल में तैनात राजस्व निरीक्षक संतराम को एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने यह कार्रवाई कस्बे में सुंदर मिष्ठान भंडार के पास की। आरोपी करीब दो साल से बाजार शुकुल में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात था।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, बूबूपुर निवासी अयोध्या यादव और एक दलित व्यक्ति के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में राजस्व निरीक्षक संतराम पर काम कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। 
विज्ञापन

अयोध्या यादव मंगलवार को कस्बे में स्थित सुंदर मिष्ठान भंडार होटल पर पहुंचा। यहां उसने जैसे ही राजस्व निरीक्षक को दस हजार रुपये दिए, पहले से निगरानी कर रही एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्रवाई के बाद टीम आरोपी राजस्व निरीक्षक को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद राजस्व विभाग में खलबली मच गई। मामले में एंटी करप्शन टीम की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed