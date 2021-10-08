Amethi News: चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

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अमेठी सिटी। अमेठी कोतवाली पुलिस ने बुधवार को चोरी की बाइक के साथ खेरौना बारामासी निवासी विशाल यादव (24) को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी श्वेताभ भास्कर ने बताया कि इंस्पेक्टर शिवाकांत त्रिपाठी कस्बे में वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार विशाल को रोककर कागजात मांगे गए। वह कागजात नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने बताया कि बाइक 12 अक्तूबर को कस्बे की एसडीएम कॉलोनी से चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी का चालान न्यायालय भेज दिया। अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।