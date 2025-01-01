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Amethi News: गुलालपुर ड्रेन पर तीन करोड़ से बनेगा पुल

Thu, 10 Sep 2026 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 10 Sep 2026 12:39 AM IST
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A bridge costing three crore rupees will be built over the Gulalpur drain.
नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित गुलालपुर ड्रेन का पुल। -संवाद
शाहगढ़। गुलालपुर ड्रेन पर पुल न होने से चार दशक से आवागमन की परेशानी झेल रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। देवार देवकली और दुलापुर कलां के बीच ड्रेन पर करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। पुल बनने से करीब एक लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। बरसात में रास्ता प्रभावित होने की समस्या भी दूर होगी।
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पुल बनने से लादी का पुरवा, राजापुर, देवार देवकली, सरैया, कौहार, टोडी का पुरवा, इंछा का पुरवा, पाठक का पुरवा, गदियान और लखई का पुरवा समेत आसपास के गांवों का संपर्क सुगम होगा। बरसात में ड्रेन में पानी भरने पर ग्रामीणों को खेत, बाजार और ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।
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ग्रामीण अजीत यादव, राम कुमार गुप्ता, राम आसरे व शिवप्रसाद यादव ने कहा कि चार दशक से चली आ रही मांग पूरी होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
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अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुल निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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