Amethi News: तहसील में 98 मुकदमों का हुआ निस्तारण

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तिलोई। तहसील में तीन दिन बाद बृहस्पतिवार को अदालतों का संचालन शुरू हुआ। इस दौरान पीठासीन अधिकारियों ने विभिन्न वादों की सुनवाई कर 98 मुकदमों का निस्तारण किया। उपजिलाधिकारी डॉ. अरुणिमा श्रीवास्तव की अदालत में 14 मुकदमे निस्तारित हुए। उन्होंने अधिवक्ताओं से पुराने और हाईकोर्ट के निर्देश वाले मुकदमों के निस्तारण में सहयोग की अपील की। इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार उत्तरी और नायब तहसीलदार दक्षिणी की अदालतों में 84 मुकदमों का निस्तारण किया गया।