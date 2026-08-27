Amethi News: बुखार के 456 मरीज जिला अस्पताल पहुंचे

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फिजिशियन डॉ. शुभम पांडेय और डॉ. यादव के कक्ष के बाहर मरीजों की भीड़ रही। बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए बच्चों को गोद में लिए अभिभावक कतार में खड़े रहे। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. गर्वदीप सिंह के कक्ष के बाहर भी मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।ओपीडी में दिखाने के बाद खून की जांच कराने पहुंचे मरीजों को जांच केंद्र पर भी कतार में लगना पड़ा। इससे कई मरीजों को अस्पताल में अधिक समय बिताना पड़ा। बालीपुर खुर्द निवासी मोहम्मद हफीज परचा हाथ में लिए चिकित्सक के कक्ष के बाहर बैठे दिखे।कल्पना सिंह ओपीडी में अपनी बारी का इंतजार करतीं नजर आईं। रमेश शर्मा और राम सुमेरपाल ने बताया कि मौसम बदलने के बाद बुखार, खांसी-जुकाम और शरीर में दर्द की परेशानी बढ़ी है। कई मरीजों को पंजीकरण, चिकित्सक और जांच के लिए अलग-अलग कतारों में लगना पड़ा।वायरल संक्रमण में बुखार के साथ सिरदर्द, शरीर में दर्द, थकान, खांसी, गले में खराश और कमजोरी हो सकती है। पर्याप्त पानी पीना, पौष्टिक भोजन लेना, आराम करना और साफ-सफाई रखना जरूरी है। तेज बुखार या लक्षण लगातार बने रहने पर चिकित्सक से जांच करानी चाहिए।