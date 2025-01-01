Amethi News: हाईवे पर गिरा पेड़, एक घंटे ठप रहा यातायात

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पेड़ के नीचे से निकलने की कोशिश में एक ई-रिक्शा फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में ई-रिक्शा सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। दोपहिया वाहन किसी तरह निकलते रहे, जबकि चार पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही। जाम के कारण कई वाहन चालकों को मुंशीगंज होकर जाना पड़ा।वाहनों की कतार लगने पर स्थानीय लोग और राहगीर सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर हटाने में जुट गए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो सका। इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर यातायात बहाल कर दिया।