Amethi News: मकान में ग्रामीण को सांप ने काटा, मौत

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रामगंज के छीड़ा निवासी शिवदर्शन के मुताबिक उनके दादा जीबोध सोमवार को गोपालापुर स्थित मकान में कुछ सामान लेने गए थे। कमरे में सामान निकालने के दौरान वहां मौजूद सांप ने उन्हें काट लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने परिजनों को जानकारी दी।इसके बाद परिजन तत्काल उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जीबोध की मौत के बाद पत्नी सीमा का रो-रोकर बुरा हाल है। शव से लिपटकर उन्हें बिलखता देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बेटे राजरतन और रजनीश भी पिता की मौत से सदमे में हैं। बहन श्रीमती का भी रो-रोकर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि परिजनों ने सांप के काटने से मौत होने की जानकारी दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।जिला आपदा अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। सांप के काटने से मौत दैवी आपदा की श्रेणी में आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।