Amethi News: मेले में 2359 मरीजों का उपचार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 14 Sep 2026 12:53 AM IST
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अमेठी सिटी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को आयोजित जन आरोग्य मेले में सुबह से ही मरीजों की कतार लगी रही। कोई बुखार और बदन दर्द से परेशान था तो किसी ने खांसी, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत की। जिले के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे मेले में 2359 मरीजों की जांच कर उपचार किया गया। गंभीर हालत में 17 मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। मरीजों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं।
गौरीगंज के जेठूमवई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से मरीज पहुंचने लगे। 11 बजे डॉ. श्रद्धा सिंह और डॉ. आदित्य कनौजिया मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दे रहे थे। पूरे पराग निवासी अंबिका प्रसाद ने बताया कि उन्हें जोड़ों में दर्द के साथ पेट में कब्ज की शिकायत है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। सरायभागमानी निवासी राम आसरे ने बताया कि पांच दिनों से बुखार आ रहा है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने पर राहत नहीं मिली तो मेले में उपचार कराने पहुंचे।
धनीजलालपुर निवासी केवला देवी ने बताया कि करीब पांच दिनों से बुखार के साथ कमजोरी और चक्कर आ रहा है। निजी चिकित्सक से उपचार कराने के बाद भी आराम नहीं मिला। चिकित्सक ने जांच के बाद दवा दी और सावधानी बरतने की सलाह दी। सुदामा देवी ने बताया कि बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ गए हैं। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली। चिकित्सकों ने लोगों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने और बुखार-दस्त होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी।
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सिंहपुर के फुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में डॉ. राजमणि वर्मा ने 116 मरीजों का परीक्षण कर दवाएं दीं। इस दौरान फार्मासिस्ट कृपाशंकर, लैब सहायक अनवर खान, दीपचंद और आशा संगिनी अनुराधा आदि मौजूद रहे।
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गौरीगंज के जेठूमवई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से मरीज पहुंचने लगे। 11 बजे डॉ. श्रद्धा सिंह और डॉ. आदित्य कनौजिया मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दे रहे थे। पूरे पराग निवासी अंबिका प्रसाद ने बताया कि उन्हें जोड़ों में दर्द के साथ पेट में कब्ज की शिकायत है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। सरायभागमानी निवासी राम आसरे ने बताया कि पांच दिनों से बुखार आ रहा है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने पर राहत नहीं मिली तो मेले में उपचार कराने पहुंचे।
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धनीजलालपुर निवासी केवला देवी ने बताया कि करीब पांच दिनों से बुखार के साथ कमजोरी और चक्कर आ रहा है। निजी चिकित्सक से उपचार कराने के बाद भी आराम नहीं मिला। चिकित्सक ने जांच के बाद दवा दी और सावधानी बरतने की सलाह दी। सुदामा देवी ने बताया कि बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ गए हैं। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली। चिकित्सकों ने लोगों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने और बुखार-दस्त होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी।
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सिंहपुर के फुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में डॉ. राजमणि वर्मा ने 116 मरीजों का परीक्षण कर दवाएं दीं। इस दौरान फार्मासिस्ट कृपाशंकर, लैब सहायक अनवर खान, दीपचंद और आशा संगिनी अनुराधा आदि मौजूद रहे।