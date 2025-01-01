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सुबह से ही मैरिज लॉन में वर-वधू और उनके परिजनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह करीब 11:40 बजे तक विवाह स्थल पर चहल-पहल बढ़ गई। 50 मंडपों में आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में करा रहे थे। मुस्लिम जोड़ों के निकाह के लिए मौलवी मौजूद थे। कहीं वरमाला की रस्म हुई तो कहीं दूल्हा-दुल्हन ने सात फेरे लिए।गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के जामों, शाहगढ़, मुसाफिरखाना और गौरीगंज विकासखंड के जोड़े समारोह में शामिल हुए। विवाह की रस्में संपन्न कराने के लिए 50 आचार्य और निकाह के लिए दो मौलवी बुलाए गए थे। अतिथियों और परिजनों के बैठने के लिए 1400 से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाणपत्र प्रदान किए।विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी गई। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के बैंक खाते में 64 हजार रुपये पहले ही भेजे जा चुके हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कराई गई थीं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख शाहगढ़ सदाशिव यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमरुद्दीन सिद्दीकी सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।