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बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के महिमापुर बहुटा गांव निवासी सहजराम ने बताया कि उनकी पत्नी शिवकुमारी भतीजे शिवम के साथ कमरौली के निजी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखकर बाइक से घर लौट रही थीं। इन्हौंना कस्बे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व परिजनों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने दोनों को सिंहपुर सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने शिवकुमारी (48) को मृत घोषित कर दिया। भतीजे शिवम की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंधेरा होने के कारण वाहन की पहचान नहीं हो सकी। शिवम ने हेलमेट पहन रखा था। सीओ दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन की पहचान की जा रही है।मां को क्या हुआ, बार-बार पूछता रहा बेटाशिवकुमारी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। गौरीगंज स्थित पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नाबालिग बेटे प्रदीप का रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार लोगों से पूछ रहा था कि मां को क्या हुआ। पति सहजराम उसे संभालने की कोशिश करते रहे मगर खुद भी आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने बताया कि बेटियां सोनी, मोनी और शालिनी भी मां की कुशलता पूछ रही हैं। उन्हें क्या जवाब दें, यह समझ नहीं आ रहा। वहां मौजूद लोग पिता-पुत्र को सांत्वना देने में जुटे रहे।