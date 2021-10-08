Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 22 Nov 2026 12:27 AM IST
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जन आरोग्य मेला
सुबह 10:0 बजे। सैंठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के खेरौना गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के बनवीरपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपरहर 02:00 बजे। बरेहटी गांव गांव में प्रवाचक सुभाष पांडेय सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक इंद्रजीत पांडेय।
दोपहर 02:00 बजे। जगदीशपुर के पालपुर गांव में प्रवाचक पंडित माता फेर तिवारी निर्मोही सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक भवानी प्रसाद तिवारी।
दोपहर 02: 00 बजे। धरईमाफी के बंदोइयां गांव में प्रवाचक शिवेश शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक उमेश चंद्र त्रिपाठी।
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सुबह 10:0 बजे। सैंठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के खेरौना गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के बनवीरपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपरहर 02:00 बजे। बरेहटी गांव गांव में प्रवाचक सुभाष पांडेय सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक इंद्रजीत पांडेय।
दोपहर 02:00 बजे। जगदीशपुर के पालपुर गांव में प्रवाचक पंडित माता फेर तिवारी निर्मोही सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक भवानी प्रसाद तिवारी।
दोपहर 02: 00 बजे। धरईमाफी के बंदोइयां गांव में प्रवाचक शिवेश शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक उमेश चंद्र त्रिपाठी।