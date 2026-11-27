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प्रदेश स्तर पर घोषित आंदोलन कार्यक्रम के तहत 23 से 30 नवंबर तक ब्लॉक स्तर पर धरना-प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।वीबी-जी राम जी महासंघ के बैनर तले हुए प्रदर्शन में लेखा सहायक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व संघ संयोजक प्रमोद राजभर ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने शासन और संबंधित अधिकारियों से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में दो और तीन दिसंबर को विशाल धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है। इस दौरान अजीत कुमार, नीरज सिंह, चंदन कुमार, आरिफ मेहंदी व जितेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।