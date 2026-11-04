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Ambedkar Nagar News: इंटरसिटी की चपेट में आकर युवक की मौत

Wed, 04 Nov 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:45 PM IST
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Youth dies after being struck by Intercity train
अंबेडकरनगर। अकबरपुर वाराणसी रेल खंड पर बुधवार को लखनऊ जा रही इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। युवक ने नीली जींस और हरे रंग की शर्ट पहन रखी थी।
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यह घटना अकबरपुर के अमरौला के निकट हुई। पुलिस ने मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके साथ ही, जिले के सभी थानों में भी शिनाख्त के लिए तस्वीरें भेजी गई हैं। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि शव को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर के शव गृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
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