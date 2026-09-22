Ambedkar Nagar News: काम करने दिल्ली गए युवक की तबीयत बिगड़ी, मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
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जलालपुर । रोजगार की तलाश में करीब 15 दिन पहले दिल्ली गए कटका क्षेत्र के अमोल बुजुर्ग गांव निवासी प्रमोद (38) की सोमवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोग उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मौत की खबर के बाद से पत्नी पुष्पा का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रमोद के तीन बेटे विकास (18), विशाल (16) और अंकुश (10) हैं। परिजनों के मुताबिक, प्रमोद ही परिवार का इकलौते कमाने वाला सदस्य थे और उसकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था। प्रमोद तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव गांव लाया जाएगा। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि अभी घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। संवाद
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मौत की खबर के बाद से पत्नी पुष्पा का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रमोद के तीन बेटे विकास (18), विशाल (16) और अंकुश (10) हैं। परिजनों के मुताबिक, प्रमोद ही परिवार का इकलौते कमाने वाला सदस्य थे और उसकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था। प्रमोद तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव गांव लाया जाएगा। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि अभी घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। संवाद
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