फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Victims of cyber fraud get back 30,000 rupees

Ambedkar Nagar News: साइबर ठगी के 30 हजार रुपये पीड़ितों को वापस मिले

Mon, 19 Oct 2026 10:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
Victims of cyber fraud get back 30,000 rupees
अंबेडकरनगर। साइबर पुलिस ने अलीगंज और अकबरपुर क्षेत्र के दो लोगों को ठगी और गलत ऑनलाइन भुगतान के जरिए गंवाए गए कुल 30 हजार रुपये वापस दिलाए हैं। यह कार्रवाई मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत की गई। अलीगंज क्षेत्र के हरीसपुर कुतुब निवासी शिवकुमार ने शिकायत की थी कि 14 जून को ऑनलाइन भुगतान के दौरान गलती से 20 हजार रुपये दूसरे खाते में चले गए।
विज्ञापन

रकम वापस नहीं मिलने पर उन्होंने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धनराशि होल्ड कराकर उनके खाते में वापस करा दी। वहीं, अकबरपुर क्षेत्र के लालापुर मोहम्मदपुर निवासी जय नारायण तिवारी को साइबर ठगी में गंवाए गए 10 हजार रुपये वापस दिलाए गए। साइबर थाने के इंस्पेक्टर जय प्रकाश यादव ने इसकी पुष्टि की। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed