Ambedkar Nagar News: घूर गड्ढे की जमीन पर बने मदरसे के दो कमरे हटवाए

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गांव निवासी प्रदीप कुमार ने गाटा संख्या 353 की घूर गड्ढे की भूमि पर अतिक्रमण कर मदरसे के दो कमरे बनाए जाने की शिकायत की थी। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हृदय मणि मिश्रा के नेतृत्व में जिला सहमंत्री प्रदीप पांडेय और जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख अक्षत पाठक ने जिलाधिकारी ईशा प्रिया से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने प्रकरण से अवगत कराते हुए भूमि की जांच कराने और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की।मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर प्रतीक्षा सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बीते शनिवार को नायब तहसीलदार अंबरीश सिंह मौके पर पहुंचे और भूमि की पैमाइश कराई। जांच में निर्माण अवैध पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमणकर्ता से वार्ता कर कब्जा हटाने को कहा गया। इसके बाद उसने अपने मजदूरों से निर्माण हटवा दिया।एसडीएम प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटवाकर जमीन खाली करा दी गई है। संबंधित व्यक्ति को भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी भी दी गई है।