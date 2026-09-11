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Ambedkar Nagar News: सड़क हादसों में अधिवक्ता समेत दो की मौत

Fri, 11 Sep 2026 10:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:42 PM IST
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Two people, including a lawyer, die in a road accident
जलालपुर में झटका मशीन से युवक की मौत में गिरफ्तार आरोपी अ​भिमन्यु श्रीवास्तव। स्रोत पुलिस विभाग
सद्दरपुर। अलग-अलग सड़क हादसों में घायल अधिवक्ता समेत दो लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों मामलों में परिजनों ने संबंधित थानों में सूचना दी है। पुलिस हादसों की जांच कर रही है।
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इब्राहिमपुर के जयसिंहपुर गांव निवासी अधिवक्ता कमला प्रसाद यादव (63) 24 अगस्त को बाइक से दीवानी न्यायालय से घर लौट रहे थे। अवसानपुर के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बेड उपलब्ध नहीं होने पर परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुत्र सर्वेश यादव ने बताया कि उनके पिता दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता थे। मामले में इब्राहिमपुर थाने में तहरीर दी गई है। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।
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दूसरी घटना में अलीगंज क्षेत्र के माधवपुर निवासी केशवराम वर्मा (68) की मौत हो गई। छह अगस्त की रात करीब आठ बजे वह भाई के लिए दुकान पर खाना लेकर पैदल जा रहे थे। भमुआपुर-खानपुर के पास पीछे से आए ई रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया। तीन दिन उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनके कोमा में जाने की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद उन्हें वापस सद्दरपुर लाया गया। बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े छह बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी साबरमती का रो-रोकर बुरा हाल है।
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