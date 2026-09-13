Ambedkar Nagar News: 1,997 मरीजों का उपचार, 393 बुखार से पीड़ित मिले

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मेले में सबसे अधिक 393 मरीज बुखार से पीड़ित मिले। सर्दी-जुकाम समेत अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज भी बड़ी संख्या में पहुंचे। जांच के दौरान 35 मरीज टीबी से पीड़ित मिले, जबकि एक बच्चा कुपोषित पाया गया। डेंगू के 54 और मलेरिया के 121 लोगों की जांच हुई, लेकिन किसी में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।अकबरपुर के मोहसिनपुर मंसूरपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी रही। चिकित्सक डॉ. अंबुज पांडेय व स्टाफ ने मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। सामान्य जांच की सुविधा केंद्र पर उपलब्ध रही, जबकि अन्य जांच के लिए मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दी। मेले के नोडल डॉ. जयप्रकाश ने बताया कि सभी केंद्रों पर मरीजों की जांच और उपचार की व्यवस्था की गई थी।नहीं मिला दर्द निवारक ट्यूबअकबरपुर की शिवाजी कॉलोनी निवासी रमेशचंद्र मोहसिनपुर मंसूरपुर अस्पताल में दवा कराने पहुंचे। उन्होंने बताया कि बुखार के साथ इन दिनों गठिया का दर्द भी बढ़ गया है। दर्द की दवा मिल गई, लेकिन दर्द निवारक ट्यूब नहीं मिल सकी।बेटे को आ रहा बुखार, खुद खांसी से परेशानअकबरपुर निवासी बबिता बेटे सक्षम के साथ अस्पताल पहुंचीं। चिकित्सक डॉ. अंबुज ने दोनों को देखा। बबिता ने बताया कि बेटे को कई दिनों से बुखार आ रहा है। वहीं, वह खुद भी खांसी से परेशान हैं।