Ambedkar Nagar News: दो नायब तहसीलदारों के तबादले

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अंबेडकरनगर। डीएम ईशा प्रिया ने प्रशासनिक आधार पर जिले के नायब तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। आदेश के तहत अकबरपुर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार देवेंद्र श्रीवास्तव का तबादला आलापुर तहसील किया गया है। वहीं, अंबरीष कुमार सिंह को अकबरपुर तहसील का नायब तहसीलदार बनाया गया है। वहीं अयोध्या से सहायक पुलिस अधीक्षक पद से स्थानांतरित होकर आए देवेश चतुर्वेदी ने एएसपी पश्चिमी के पद पर कार्यभार संभाल लिया है। (संवाद)