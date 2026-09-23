Ambedkar Nagar News: कटेहरी में सिजेरियन शून्य एसीएमओ का रोका वेतन

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बैठक में जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान की प्रगति खराब मिलने पर जहांगीरगंज सीएचसी के ब्लॉक अकाउंट मैनेजर अनुराग सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश सीएमओ को दिए। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना में भुगतान की प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएचसी कटेहरी में आवश्यक लॉजिस्टिक उपलब्ध न होने के कारण सिजेरियन प्रसव शून्य पाए जाने पर एसीएमओ डॉ. रामानंद का वेतन रोक दिया है।इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बेहतर सुधार न होने पर जहांगीरगंज के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर नूरुद्दीन को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पिछली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान कार्ययोजना को प्रस्तुत न कर पाने के कारण डीपीएम कमलेश कुमार शर्मा का वेतन रोका है। डीएम ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को निजी अस्पतालों को किए जा रहे भुगतान का सत्यापन जरूर करें।उन्होंने सीडीओ को सभी ब्लॉकों में उपकेंद्रवार एएनएम की तैनाती की समीक्षा करने व उपकेंद्र व एएनएम के अनुपात को समान रखने की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रा, ई-कवच व आरसीएच पोर्टल की नियमित समीक्षा करने व फीडिंग समय से कराने के निर्देश दिए। बैठक में एनएचएम के तहत संचालित आरबीएसके, टीकाकरण, एंबुलेंस सेवा सहित अन्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार, सीडीओ वैभव मिश्रा आदि मौजूद रहे।