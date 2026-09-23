Ambedkar Nagar News: शिक्षक एमएलसी चुनाव कार्यक्रम जारी, आचार संहिता लागू

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आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर है। सात अक्तूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी, जबकि नौ अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। जिले में इसके लिए नौ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। आयोग ने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी कराने की समयसीमा तय की है।अंबेडकरनगर में फिलहाल करीब 2800 मतदाता हैं। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ईशा प्रिया ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिले में आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।ये बनाए गए मतदान केंद्र170: कार्यालय क्षेत्र पंचायत अकबरपुर171: कार्यालय क्षेत्र पंचायत कटेहरी172: कार्यालय क्षेत्र पंचायत भीटी173: कार्यालय क्षेत्र पंचायत जलालपुर174: कार्यालय क्षेत्र पंचायत भियांव175: कार्यालय क्षेत्र पंचायत रामनगर176: कार्यालय क्षेत्र पंचायत जहांगीरगंज177: कार्यालय क्षेत्र पंचायत बसखारी178: कार्यालय क्षेत्र पंचायत टांडा