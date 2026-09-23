Ambedkar Nagar News: अकबरपुर में बनेंगे नाले और सीसी रोड, जलभराव से मिलेगी राहत

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पिछले कुछ वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। इस कारण अक्सर जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी। नगरवासियों की इस परेशानी को देखते हुए नगर पालिका ने एक कार्ययोजना बनाई। यह कार्ययोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत शासन को भेजी गई थी। शासन ने इस महत्वपूर्ण कार्य को कराने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नाला निर्माण से नगर के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। इससे शहर में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर और सुचारु हो सकेगी। सीसी रोड के निर्माण से लोगों का आवागमन भी काफी सुगम होगा।योजना के तहत चार प्रमुख स्थानों पर नाला बनाया जाएगा। इसमें पार्क रोड से इकबाल खां के मकान मस्जिद तक का नाला शामिल है। मुन्नीलाल गौतम के घर से राकेश यादव के घर तक भी नाला निर्माण होगा। रामअशीष के घर से रंजीत यादव के मकान तक भी नाला बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य नाला का भी निर्माण प्रस्तावित है।जल्द होगी टेंडर प्रक्रियानगर पालिका में जलनिकासी व मार्ग को सही कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके तहत 112.95 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिली थी। पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये जारी हुए हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया कराने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। - राजमणि वर्मा, ईओ अकबरपुर