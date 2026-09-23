Ambedkar Nagar News: सीएम कृषक समृद्धि योजना से किसानों को मिलेगा सस्ता ऋण

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मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सस्ती ऋण सुविधा महत्वपूर्ण है। योजना के माध्यम से किसानों को खेती और कृषि से जुड़े कार्यों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से योजना की जानकारी लाभ उठाने की अपील की।भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल देव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को मिलकर काम करने की जरूरत है।यमुना प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि समय से ऋण की किस्त चुकाने वाले किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। इससे किसानों पर ऋण का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ऋण का उपयोग कृषि व उससे जुड़े उत्पादक कार्यों में करने की अपील की।एआर कोऑपरेटिव राघवेंद्र प्रताप शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए छह प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर दिया जाएगा। समय से किस्त जमा करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान मिलेगा।