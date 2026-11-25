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पहला हादसा बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे अकबरपुर के कोटवा महमदपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास हुआ। जमुनीपुर निवासी आयशा सिद्दीकी जिला अस्पताल में नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद स्कूटी से घर लौट रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह उछलकर सड़क पर दूर जा गिरीं और उनके सिर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आयशा दो बच्चों की मां थीं। उनका पांच वर्षीय बेटा तनिष्क और 12 वर्षीय बेटी तनिष्का रायबरेली में ननिहाल में रहते हैं।गड्ढे में गिरी बुलेट, युवक की गई जानदूसरा हादसा मंगलवार रात करीब 11 बजे सम्मनपुर के सुल्तानगढ़ पुल के पास हुआ। टांडा के बेहरोजपुर निवासी नौशाद अहमद अपने दोस्त सिरताज (20) के साथ लखनिया गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर बुलेट से घर लौट रहे थे। सुल्तानगढ़ के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने नौशाद को मृत घोषित कर दिया। सिरताज का राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।डीजे वाहन की चपेट में आने से युवक की मौततीसरी घटना अकबरपुर-अयोध्या मार्ग पर ग्लोबल विजडम स्कूल के पास हुई। सम्मनपुर के ताजूपुर डंडवा निवासी सूरज यादव अपने बड़े भाई रवि यादव (28) के साथ शिवबाबा स्थित मैरिज हॉल से लौट रहे थे। मंगलवार रात करीब 11 बजे उनका वाहन डीजे वाहन की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में रवि को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया। सूरज तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां सोनपति देवी अचेत हो गईं। पिता परशुराम यादव का रो-रोकर बुरा हाल है।हेलमेट होता तो बच सकती थी जानतीनों हादसों में एक बात समान रही। किसी भी दोपहिया वाहन सवार ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग हेलमेट लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं। सिर में गंभीर चोट तीनों की मौत की प्रमुख वजह बनी। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार और सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि संबंधित मामलों में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।