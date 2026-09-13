Ambedkar Nagar News: सरयू का जलस्तर 37 सेंटीमीटर घटा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:47 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:47 PM IST
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राजेसुल्तानपुर/विद्युतनगर। सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आने लगी है। बीते 24 घंटे में नदी का जलस्तर 37 सेंटीमीटर घटकर 85.00 मीटर पहुंच गया। नदी अब खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर नीचे बह रही है।
जलस्तर घटने से निचले इलाकों में जमा पानी भी धीरे-धीरे कम होने लगा है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आलापुर क्षेत्र में जलस्तर घटने के साथ माझा क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। ग्रामीणों ने दवा का छिड़काव कराने की मांग की है। तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। राजस्व कर्मी निगरानी में लगे हैं और माझा क्षेत्र के गांवों में दवा का छिड़काव कराया जाएगा।
टांडा क्षेत्र के उल्टहवा माझा, अवसानपुर, केवटला, डुहियां, महरीपुर माझा कला, माझा चिंतौरा, नैपुरा, सलोनाघाट और ढेलमऊ के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह घटता रहा तो जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि नदी किनारे बसे लोग अभी भी कटान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ खंड के जेई संजय ने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है। (संवाद)
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जलस्तर घटने से निचले इलाकों में जमा पानी भी धीरे-धीरे कम होने लगा है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आलापुर क्षेत्र में जलस्तर घटने के साथ माझा क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। ग्रामीणों ने दवा का छिड़काव कराने की मांग की है। तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। राजस्व कर्मी निगरानी में लगे हैं और माझा क्षेत्र के गांवों में दवा का छिड़काव कराया जाएगा।
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टांडा क्षेत्र के उल्टहवा माझा, अवसानपुर, केवटला, डुहियां, महरीपुर माझा कला, माझा चिंतौरा, नैपुरा, सलोनाघाट और ढेलमऊ के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह घटता रहा तो जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि नदी किनारे बसे लोग अभी भी कटान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ खंड के जेई संजय ने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है। (संवाद)
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