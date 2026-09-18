Ambedkar Nagar News: 20 मेगावाट कम बिजली मिलने से आपूर्ति व्यवस्था चरमराई

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शासन ने शहरी क्षेत्रों के लिए 24 घंटे, कस्बों के लिए 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित किया है। हालांकि, उपलब्धता कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के मुताबिक आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में करीब 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। कई क्षेत्रों में दिन और रात के अलग-अलग समय बिजली कटौती की जा रही है।बिजली की कमी के साथ लोकल फाल्ट और ट्रिपिंग ने भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। फाल्ट होने पर रोस्टर के अतिरिक्त भी बिजली बाधित हो रही है। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित होने के साथ किसानों की सिंचाई और छोटे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। ट्रांसमिशन स्तर पर बिजली की उपलब्धता घटने का असर बिजलीघरों से जुड़े फीडरों पर भी दिखाई दे रहा है। उपलब्ध बिजली के अनुसार ही विभिन्न बिजलीघरों को आपूर्ति भेजी जा रही है।कम बिजली मिलने से आपूर्ति प्रभावितएसडीओ ट्रांसमिशन आरपी पाठक ने बताया कि ट्रांसमिशन को पहले की अपेक्षा 20 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। उपलब्ध बिजली के अनुसार ही बिजलीघरों को आपूर्ति भेजी जा रही है। बिजली की उपलब्धता सामान्य होने पर आपूर्ति में भी सुधार की उम्मीद है।