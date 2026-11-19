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राजभर ने कहा कि वह खुद गरीबी से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए गरीब परिवारों की परेशानियों को अच्छी तरह समझते हैं। तहसील, ब्लॉक या जिला स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर लोग सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या का निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिले में किसी गरीब को गंभीर बीमारी है या ऑपरेशन की जरूरत है तो इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रभारी मंत्री ने पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सभी पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि नाई, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, निषाद, केवट, मल्लाह, राजभर और चौहान समेत वंचित जातियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया।