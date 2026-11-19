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भीटी में तैनात हंसप्रकाश सिंह को बसखारी की जिम्मेदारी मिली है। अकबरपुर के गुलाबचंद्र को भीटी विकासखंड भेजा गया है। इस फेरबदल से तीनों विकासखंडों में पंचायत विभाग के कामकाज की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के पास होगी। जिला पंचायती राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडेय ने इसकी जानकारी दी। संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती के अनुसार कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। जिला पंचायती राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर यह बदलाव हुआ है। जिले के तीन विकासखंडों में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को दूसरे विकासखंडों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसखारी विकासखंड से उमाशंकर सिंह को अकबरपुर भेजा गया है।