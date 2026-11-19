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शाम के समय बाजारों में खरीदारी के लिए निकले लोगों और दफ्तरों से घर लौटने वालों की भीड़ के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक आगे निकलने की कोशिश में एक-दूसरे के बीच फंस गए। टांडा मार्ग और रोडवेज के पास वाहन रेंगते नजर आए। वहीं, पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में दिक्कत हुई।जाम के कारण जरूरी काम से निकले लोगों को भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। अकबरपुर के जोलहिया निवासी शुभम ने बताया कि वह अपनी एजेंसी से दुकानदारों को सामान देने शहजादपुर जा रहे थे। रास्ते में जाम लगने से उन्हें करीब एक घंटे तक फंसे रहना पड़ा।औलियापुर निवासी विकास वर्मा ने बताया कि वह घर का सामान खरीदने शहजादपुर जा रहे थे। जाम के कारण उन्हें भी काफी देर तक परेशानी उठानी पड़ी। बाद में वाहनों का दबाव कम होने पर धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो गया।