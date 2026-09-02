Ambedkar Nagar News: झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना

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अकबरपुर शहर के अलावा जलालपुर, टांडा समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश के बाद सुबह सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी जमा दिखाई दिया। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी, हालांकि दिन चढ़ने के साथ पानी निकल गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर कीचड़ होने से आवागमन में परेशानी हुई। लगातार बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले हैं। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से धान समेत अन्य फसलों को फायदा होने की उम्मीद है।किसानों के अनुसार बारिश से फसलों को जरूरी पानी मिलने के साथ सिंचाई का खर्च भी कम होगा। हालांकि अधिक बारिश होने पर निचले इलाकों में जलभराव और फसलों को नुकसान की आशंका भी बनी हुई है।बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। संवाद