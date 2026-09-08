Ambedkar Nagar News: आस्तीकन मंदिर में दिखी भक्तों की आस्था की रौनक
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:12 PM IST
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भीटी। क्षेत्र के खजुरी स्थित आस्तीकन मंदिर का मेला मंगलवार को पांचवें दिन भी लोगों की आवाजाही से गुलजार रहा। सुबह से ही आसपास के गांवों और कस्बों से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती और जौनपुर समेत कई जिलों से आए लोगों ने मंदिर में दर्शन-पूजन किया।
मंगलवार को मेले में मंदिर के आसपास से लेकर दुकानों की कतार तक अलग-अलग गतिविधियां दिखाई दीं। कहीं लोग खजला और मिठाई खरीदते नजर आए तो कहीं बच्चों ने खिलौनों की दुकानों पर पसंद की चीजें देखीं। घरेलू उपयोग का सामान लेने के लिए भी परिवार दुकानों पर पहुंचे। किसानों और बुजुर्गों की जरूरत का सामान बेचने वाले दुकानदारों के यहां भी ग्राहकों की आवाजाही रही। मेले में मंगलवार को बच्चों और युवाओं के बीच झूलों को लेकर खास आकर्षण रहा। परिवार के साथ आए बच्चे अपनी पसंद के झूले पर बैठते नजर आए। झूलों के आसपास अभिभावक बच्चों का इंतजार करते दिखे। खान-पान की दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही रही। मेले में कई जगह लोग रुककर सामान खरीदते और खाते-पीते नजर आए। मंगलवार को भीड़ को देखते हुए मेला परिसर में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती रही।
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मंगलवार को मेले में मंदिर के आसपास से लेकर दुकानों की कतार तक अलग-अलग गतिविधियां दिखाई दीं। कहीं लोग खजला और मिठाई खरीदते नजर आए तो कहीं बच्चों ने खिलौनों की दुकानों पर पसंद की चीजें देखीं। घरेलू उपयोग का सामान लेने के लिए भी परिवार दुकानों पर पहुंचे। किसानों और बुजुर्गों की जरूरत का सामान बेचने वाले दुकानदारों के यहां भी ग्राहकों की आवाजाही रही। मेले में मंगलवार को बच्चों और युवाओं के बीच झूलों को लेकर खास आकर्षण रहा। परिवार के साथ आए बच्चे अपनी पसंद के झूले पर बैठते नजर आए। झूलों के आसपास अभिभावक बच्चों का इंतजार करते दिखे। खान-पान की दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही रही। मेले में कई जगह लोग रुककर सामान खरीदते और खाते-पीते नजर आए। मंगलवार को भीड़ को देखते हुए मेला परिसर में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती रही।
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